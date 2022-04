iPhone 15 potrebbe presentare un obiettivo periscopico

Secondo quanto si apprende, sembra che il futuro iPhone 15 del 2023 potrebbe presentare un inedito sensore tele con periscopio annesso. A dirlo è un report recentemente trapelato sul web.

Si dice che la mela stia ipotizzando di inserire un'ottica tele periscopica all'interno dei suoi telefoni di punta del 2023. L'azienda vorrebbe infatti inserire un nuovo sensore premium per il comparto fotografico fra un anno e mezzo. Si dice che Tim Cook abbia stretto una partnership strategica con un fornitore di lenti proprio a tal scopo.

iPhone 15: facciamo il punto

Stando a quanto riportato dal portale cinese The Elec, sembra che l'azienda Jahwa Electronics che ha sede in Corea del Sud, ha dichiarato che vuole spendere più di 150 milioni di dollari per la realizzazione di un impianto volto alla costruzione di sensori OIS. Si tratta di un investimento di grande portata, tenendo conto che servirà per molti dispositivi iOS. Ricordiamo, a tal proposito, che l'azienda di Cupertino aveva già visitato questa struttura mesi or sono. Ecco perché si dice che l'investimento faccia parte di un accordo strategico fra le due realtà.

Ovviamente, non vedremo un teleobiettivo periscopico nella line-up iPhone 14. È probabile che iPhone 15 Pro/Pro Max dispongano del suddetto elemento. Inoltre, per chi non lo sapesse, la mela è solita chiedere ai suoi fornitori una linea di produzione esclusiva per i suoi device.

Ora si scopre che l'impianto dovrebbe venir realizzato a Gumi e che dovrà essere approvato dalla compagnia americana prima della finalizzazione.

Questo rapporto va contro quello emerso in passato che prevedeva il debutto di un'ottica tele periscopica a bordo di iPhone 14 Pro. Ma a cosa serve un'ottica periscopica? Solitamente permette di avere uno zoom migliore grazie ad una configurazione speciale del tele inserito nello smartphone. Sicuramente, potremmo vedere una lente di dimensioni più generose e uno zoom ibrido next-gen. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.