iPhone 15 Plus: questo sconto non può proprio aspettare (-180€)

Apple iPhone 15 Plus è un puro concentrato di tecnologia all’avanguardia: uno smartphone progettato per soddisfare al meglio ogni necessità dell’utente con performance a dir poco eccellenti. Il design elegante è il risultato di un perfetto mix tra vetro ed alluminio: stile e solidità in un unico dispositivo. Oltretutto, la zona frontale protetta dal Ceramic Shield resiste egregiamente a graffi e urti, assicurando una lunghissima durata nel tempo.

Ora su Amazon è disponibile un’offerta che non puoi perdere: acquista subito l’iPhone 15 Plus da 128GB con appena 949 euro, grazie ad uno sconto speciale del 16% sul prezzo di listino pari a 1129 euro (potrai anche pagare a rate).

Apple iPhone 15 Plus in offerta per poche ore

L’iPhone 15 Plus di Apple vanta un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con Dynamic Island, per visualizzare notifiche e attività in tempo reale. L’ottimo comparto fotografico include una fotocamera principale da 48 MP e un teleobiettivo 2x, mediante i quali scattare super definite. Il chip A16 Bionic assicura prestazioni stellari e lunga autonomia, con un efficace sistema di risparmio energetico.

Apple iPhone 15 Plus monta un velocissimo connettore USB C ed offre strumenti di sicurezza fra cui SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti. Estrema rapidità durante la navigazione sul web, per completare il quadro tecnico di un dispositivo a cui non manca davvero nulla.

Non pensarci troppo e metti ora nel carrello il tuo nuovo Apple iPhone 15 Plus per risparmiare 180 euro sul prezzo iniziale: arriverà a casa con spedizione gratuita e veloce, ma devi fare in fretta perché la promozione sta per terminare.