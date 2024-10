iPhone 15 Plus in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre (anche in 5 rate)

iPhone 15 Plus si conferma la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con display di grandi dimensioni. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo scontato di 999 euro. Entrambe le varianti sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15 Plus: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 15 Plus comprende un display OLED da 6,7 pollici di diagonale con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, affiancato da 128/256 GB di storage, da ua doppia fotocamera posteriore e dal sistema operativo iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple..

Lo smartphone è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con display di grandi dimensioni e un prezzo più accessibile rispetto ai modelli Pro Max. Il rapporto qualità/prezzo, anche cosniderando l’autonomia record, è ottimo. iPhone 15 Plus, in questo momento, rappresenta la scelta giusta per moltissimi utenti che itnendono acquistare un nuovo iPhone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Plus con un prezzo scontato di 899 euro per la versione da 128 GB e di 999 euro per la versione da 256 GB. L’acquisto, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.