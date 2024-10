iPhone 15: nuovo minimo su Amazon, è il best buy di oggi (anche in 5 rate)

iPhone 15 si conferma un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone della casa di Cupertino con un prezzo scontato di 719 euro e con possibilità di pagare in 5 rate, con carta di debito e senza interessi. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello su Amazon. La promozione è valida solo per alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: da prendere subito su Amazon

Con iPhone 15 è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, completo, veloce e con dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni. Ci sono poi due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel, mentre il sistema operativo è iOS con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

iPhone 15 è oggi un riferimento del mercato, con un rapporto qualità/prezzo ottimo e la possibilità di garantire prestazioni elevate in ogni contesto di utilizzo. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone Apple, il modello in questione è oggi un riferimento e, grazie all’offerta incorso, può rappresentare l’opportunità giusta per tutti.

