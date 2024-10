iPhone 15: nuovo minimo storico su Amazon, ora bastano 699€ (anche in 5 rate)

iPhone 15 cala ancora di prezzo grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 699 euro, toccando un nuovo minimo storico. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e utilizzando la carta di debito. La promozione in corso è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 al minimo storico su Amazon

Con l’offerta in corso oggi, iPhone 15 si conferma un vero e proprio best buy della gamma Apple. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island mentre a gestire il funzionamento del dispositivo c’è spazio per l’affidabile e potente SoC Apple A16 Bionic.

La scheda tecnica comprende anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha 128 GB di storage e può contare anche sul sistema operativo iOS 18, con aggiornaemtni costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 699 euro e con possibilità anche di completare l’acquisto con il pagamento rateale, in 5 rate mensili e senza interessi. Per sfruttare l’offerta, valida solo per alcune versioni dello smartphone di Apple, è possibile premere sul box riportato qui di sotto.