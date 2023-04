iPhone 15: marcia indietro, avrà ancora la porta Lightning?

Sembra che iPhone 15 potrebbe presentare nuovamente la porta Lightning. Questo rumor va assolutamente in una direzione opposta ai leaks che abbiamo letto in questi mesi. Attenzione: non è un dato certo e non è ufficiale. Ciò che è stato scoperto è che infatti, in prima istanza, la compagnia di Cupertino ha testato il nuovo modello entry level della gamma di punta del 2023 con a bordo una porta con il vecchio standard proprietario. Ora, non ci è dato sapere se questa variante è stata del tutto abbandonata in favore di quella con la USB Type-C, quindi vi invitiamo a prendere qualsiasi rumor con “un pizzico di sale”.

A ribadire queste indiscrezione ci ha pensato il noto insider del web Unknownz21. In un tweet, l’utente ha dichiarato che Apple ha sviluppato un iPhone 15 con porta Lightning, ma pare che questa iterazione sia stata scartata, anche se…

iPhone 15: Lightning si, Lightning no, USB Type-C si o forse no?

Noi sappiamo che i modelli di iPhone 15 passeranno tutti alla USB Type-C per via delle normative e delle regolamentazioni imposte dell’Unione Europea: I primi device erano già in test da mesi ma ora pare che ci sia una conferma ufficiosa, anche se i leaks sui gadget di Apple sono spesso contrastanti fra loro.

Vi ricordiamo che la USB Type-C è presente oramai su quasi tutti i gadget della mela, escluse le periferiche, gli AirPods e il modello 2021 di iPad. E l’iPhone, of course. Entro la fine del 2024 l’azienda, per continuare a vendere i suoi device in Europa, dovrà conformarsi allo standard, ma c’è ancora un anno di tempo prima che ciò diventi obbligatorio.

Some details about USB-C on the iPhone 15: It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning. There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) April 18, 2023

