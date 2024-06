iPhone 15 in offerta su Amazon con un OTTIMO PREZZO (-200€)

Ogni occasione è buona per acquistare iPhone 15 in offerta, in particolare se la promozione viene proposta da Amazon. In questo momento, lo smartphone di Apple nella versione da 128 GB è acquistabile al prezzo scontato di 779 euro, con 200 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. In offerta c’è anche la versione da 256 GB, ora proposta a 949 euro. Per entrambe le varianti, è possibile acquistare iPhone 15 anche con pagamento in 5 rate con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto.

iPhone 15 in offerta su Amazon: è sempre un best buy

Scegliere iPhone 15 significa poter contare su di uno smartphone completo, veloce e compatto, adatto a tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max, oltre che un display OLED con una diagonale da 6,1 pollici e con l’immancabile Dynamic Island, utilizzata anche dai modelli Pro. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 con un prezzo scontato di 779 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili. C’è in sconto anche la versione da 256 GB, ora proposta a 949 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La consegna è sempre gratuita e lo sconto è valido per tutte le colorazioni disponibili in listino in questo momento.