iPhone 15 in offerta su Amazon: a questo prezzo è il best buy di Apple

iPhone 15 è protagonista di una nuova offerta Amazon: lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 731 euro, confermandosi come la soluzione giusta per chi ha bisogno di un nuovo iPhone ma non intende spendere cifre troppo elevate per l’acquisto. In più, gli utenti abilitati ai pagamenti rateali possono completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: un best buy su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha punti deboli. Lo smartphone può garantire ottime prestazioni, un software aggiornato e dimensioni compatte. Tra le specifiche tecniche del dispositivo c’è l’ottimo SoC Apple A16 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Il display include un pannello OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Lo smartphone ha 128 GB di storage ed è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo iOS 18.

iPhone 15 ha tutto quello che serve per essere considerato come l’iPhone giusto da comprare per ridurre la spesa senza sacrificare prestazioni elevate e la possibilità di sfruttare appieno tutto l’ecosistema Apple, con la garanzia di un supporto software di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 731 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione in corso può essere sfruttata tramite il box qui di sotto ed è valida solo per alcune colorazioni.