iPhone 15 in offerta oggi a un PREZZO IRREALE (-297€)

iPhone 15 diventa sempre più conveniente e oggi è lo smartphone da prendere, grazie all’offerta eBay e al codice sconto SMARTPHONE24, da aggiungere nella pagina di pagamento, prima di completare l’ordine. Grazie alla promozione in corso, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 682 euro, con ben 297 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. C’è anche una Garanzia di 24 mesi oltre alla possibilità di completare l’ordine optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. L’offerta è disponibile (per un periodo di tempo limitato) di seguito.

iPhone 15 è in offerta: ora è davvero imperdibile

La scheda tecnica di iPhone 15 si basa sul SoC Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone di Apple è dotato anche di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Si tratta di una combinazione unica sul mercato: iPhone 15 ha dimensioni davvero compatte, è facile da usare con una mano sola, è molto leggero e, soprattutto, è davvero potente. Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e l’immancabile sistema operativo iOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTPHONE24 è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 682 euro. Si tratta di un best buy assoluto, senza troppi giri di parole. Per lo smartphone c’è una Garanzia di 24 mesi oltre alla possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, dilazionando la spesa. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.