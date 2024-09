iPhone 15 in offerta a 674€: è lui il best buy di oggi

Acquistare un nuovo iPhone diventa più conveniente: grazie all’offerta in corso su eBay per iPhone 15, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 674 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal. Il modello proposto in offerta ha 128 GB ed è dotato di 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15: un vero best buy tra gli smartphone di Apple

Scegliendo iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone compatto in grado di offrire prestazioni eccellenti, una buona autonomia e l’accesso completo a tutto l’ecosistema di prodotti e servizi Apple.

Il modello in questione è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e può contare sulla potenza del SoC Apple A16 Bionic, una garanzia di prestazioni eccellenti in ogni contesto di utilizzo. Il modello proposto in offerta ha 128 GB di storage.

Lo smartphone ha anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. C’è poi una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. iPhone 15 è dotato del chip NFC, della certificazione IP68 e supporta le eSIM.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 128 GB al prezzo scontato di 674 euro. L’acquisto può avvenire tramite pagamento in 3 rate con PayPal. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed acquistabile premendo sul box riportato qui di sotto.

La promozione è valida solo per un breve periodo, con le unità disponibili che potrebbero terminare a breve. La consegna, invece, è sempre gratuita.