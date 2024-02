iPhone 15: il prezzo cala a 714€, è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

iPhone 15 è protagonista di una nuova promozione che porta lo smartphone al suo prezzo minimo storico. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 714 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice PSPRFEB24, da aggiungere nell’apposito campo in fase di check out. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è valido per le colorazioni Nero, Rosa e Blu (basta premere sul colore desiderato per accedere alla promo).

iPhone 15 in offerta al minimo storico

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone davvero completo e con ottime prestazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la nuova Dynamic Island, mentre a gestire il funzionamento del dispositivo c’è spazio per il SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da Apple su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e in grado di offrire prestazioni eccellenti.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24 è ora possibile acquistare iPhone 15 128 GB al prezzo scontato di 714 euro, con un taglio di prezzo netto rispetto al listino. Lo sconto è valido per le colorazioni Nero, Rosa e BluDa notare, inoltre, che lo smartphone è acquistabile anche con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. La consegna è gratuita. La promozione, però, è valida solo per un breve periodo. Per sfruttare l’offerta basta premere su box qui di sotto.