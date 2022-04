iPhone 15 Pro: ecco chi produrrà la lente periscopica

Stando a quanto si apprende in queste ore, Apple potrebbe adottare la tecnologia di LG Innotek e di Jahwa per la costruzione del primo obiettivo periscopico in iPhone 15.

L'OEM di Cupertino userà, come sempre, le lenti del suo fornitore di fiducia (LG) ma anche dei prodotti realizzati da Jahwa Electronics per i modulo fotografici che dispongono di zoom ripiegati. La tecnologia in questione permetterà di realizzare un'ottica avente un obiettivo periscopico dalle dimensioni estremamente contenute.

iPhone 15 con tele periscopico: il sensore da Jahwa e LG Innotek

Come affermato giusto pochi giorni fa, Jahwa ha intenzione di spendere 191 miliardi di won in un nuovo impianto e questo suggerisce ancora di più la potenziale partnership strategica con la mela. Si dice che i dirigenti di Apple abbiano anche visitato le strutture della società in Corea del Sud pochi mesi fa.

Ma cosa farà Jahwa? Semplice: fornirà alla mela degli OIS o meglio, stabilizzatori ottici di iimaging, pensati per essere usati su una lente tele a bordo di un prossimo iPhone. Jahwa fornirà quindi gli OIS a LG così da permettere ad Apple di sostituire Alps Alpine e Mizumi.

Non di meno, si dice che questa società coreana intende realizzare una tecnologia con zoom pieghevole. Così facendo, la lente dovrebbe usare dei prismi che piegano la luce che entra nel sensore di imaging. Si potrà avere un modulo più piccolo ma più luminoso, a tutto vantaggio degli utenti.

Fra le altre cose, il portale di The Elec suggerisce che Jahwa sta collaborando anche con Samsung : “La sfera rotante muove il barilotto dell'obiettivo, che differisce dall'attuale metodo di utilizzo delle molle di Apple per farlo“.

Noi sappiamo che la Tim Cook sta cercando pasrtnership strategiche con le aziende sudcoreana sin dal 2019 al fine di lavorare su un modulo fotografico di punta. Sono passati già diversi anni ma potremmo attendere ancora qualche mese prima di vedere l'obiettivo periscopico su un melafonino commerciale.