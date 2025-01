iPhone 15 è in offerta: super prezzo per la versione da 256 GB

iPhone 15 torna in offerta ed è ora disponibile con un prezzo davvero molto interessante. Sfruttando l’offerta in corso su eBay e il codice sconto CRAZYSALDI25PC, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 691 euro con la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB viene proposta al prezzo scontato di 807 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone di Apple è disponibile con 24 mesi di garanzia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: il più interessante nella gamma Apple

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, una garanzia sia in termini di performance che per quanto riguarda l’efficienza. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è disponibile in sconto sia nella versione da 128 GB che in quella da 256 GB. Il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti e di lunga durata da parte di Apple.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto CRAZYSALDI25PC, da aggiungere prima di completare il pagamento, è ora possibile acquistare iPhone 15 con un prezzo scontato di:

691 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 807 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal oppure Klarna. Per accedere subito alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.