iPhone 15 è in offerta a 669€: ora è il best buy della gamma Apple

iPhone 15 torna in offerta e si conferma uno dei best buy del momento, soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ma non vuole spendere le cifre richieste da Apple per iPhone 16 o per gli ancora più costosi modelli Pro. Grazie all’offerta eBay e al codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere prima di completare l’ordine, lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 669 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 15: ora il prezzo è giusto

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende il SoC Apple A16 Bionic, chip in grado di offrire prestazioni eccellenti e di non far rimpiangere i top di gamma nell’utilizzo quotidiano. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici arricchito dall’oramai irrinuncibiale Dynamic Island.

Ci sono, inoltre, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18. iPhone 15 ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di un nuovo iPhone e, in questo momento, ha anche il prezzo giusto.

Con l’offerta della Cyber Week di eBay e il codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere prima di completare l’acquisto, iPhone 15 è ora disponibile al prezzo scontato di 669 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.