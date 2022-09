iPhone 15 e 15 Pro: ci saranno differenze importanti fra i modelli

Stando a quanto si apprende, sembra che Apple voglia marcare ancora di più la differenza fra i modelli basici e i Pro con la line-up iPhone 15. Questo è quanto rivelato dall’analista Ming-Chi Kuo.

iPhone 15: una differenza marcata fra i modelli standard e quelli Pro

Poche ore fa, l’analista ha condiviso una serie di tweet su Twitter in cui ha affermato che l’azienda di Cupertino potrebbe voler differenziare ancora di più i modelli presenti in listino con la nuova gamma premium del 2023. Ecco perché Kuo ha ribadito che “Apple inizierà anche a creare differenziazione tra ‌iPhone 15‌ Pro Max e ‌iPhone 15‌ Pro, grazie ad una precisa strategia di segmentazione del prodotto per generare più vendite/profitti in un mercato maturo“. Ma cosa avrà voluto dire?

Taking a step further, Apple will also start creating differentiation between the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 Pro. It's the best practice via a precise product segmentation strategy to generate more sales/profits in a mature market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 9, 2022

In poche parole, si dice che questa diversificazione potrebbe fornire agli utenti una scelta più completa. Se vedete oggi, fra iPhone 14 e 14 Plus cambia solo la dimensione e l’autonomia. Con la nuova serie, anche fra i due modelli ci sarà una differenziazione. Praticamente, ogni motivo avrà una peculiarità. Molto bizzarra come considerazione.

Non sappiamo ancora come si possa dividere i due modelli iPhone 15 e 15 Plus, oppure ancora fra 15 Pro e 15 Pro Max. Magari, quest’utlimo potrebbe essere dotato del famigerato teleobiettivo periscopico. Kuo afferma “anche se l’innovazione hardware è diventata più impegnativa e il mercato è maturo e il campo Android non rappresenta ancora una minaccia per Apple nel mercato di fascia alta”.

Ad ogni modo, l’analista della mela ha detto che negli anni futuri, la spinta di Qualcomm con i chip di fascia alta per Android e di Samsung che vuole conquistare le quote di mercato di TSMC, il maggior fornitore di Apple, potrebbe portare via clienti all’azienda di Cupertino. I pieghevoli potrebbero dar filo da torcere al monopolio di Apple. Staremo a vedere.

