iPhone 15: potrebbe avere la nuova USB4 C SUPER veloce

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova USB4 Type C 2.0 sia appena stata ufficializzata dal gruppo USB Promoter. Questa versione presenta un importante aggiornamento alla tecnologia cablata che permetterà quindi i trasferimenti di dati con velocità fino a 80 GBps. Scopriamo che questa feature potrebbe arrivare con la futura serie di flagship di casa Apple, la serie iPhone 15.

Verosimilmente, l’azienda di Cupertino sarà obbligata a passare alla USB Type C entro la fine del 2024, ma è lecito che già i nuovi smartphone del 2023 non disporranno più della porta Lightning. Con una serie di leggi, l’Unione Europea è riuscita a contrastare la massiccia diffusione di cavi proprietari obbligando le aziende a conformarsi ad un unico standard comune.

iPhone 15: la USB4 Type C sarà una rivoluzione

Riportiamo di seguito le parole di Brad Saunders, il presidente di USB Promoter Group:

Ancora una volta seguendo la tradizione USB, questa specifica USB4 aggiornata raddoppia le prestazioni dei dati per fornire livelli più elevati di funzionalità all’ecosistema USB Type-C. Le soluzioni che traggono il massimo vantaggio da questo miglioramento della velocità includono display a prestazioni più elevate, storage e hub e dock basati su USB.

La nuova tecnologia USB4 permette di avere prestazioni via cavo fino a 80 GBps su tecnologia USB C. Fra le altre cose, l’associazione riferisce che questo upgrade è “specificamente rivolto agli sviluppatori in questo momento. Le linee guida di branding e marketing verranno aggiornate in futuro per includere USB 80 Gbps sia per l’identificazione di prodotti certificati che di cavi certificati“.

Vi aggiorneremo sui futuri sviluppi, anche perché per i telefoni di Apple iPhone 15 manca ancora un anno. Fra pochissimi giorni conosceremo la line-up iPhone 14; restate connessi.

