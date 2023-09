iPhone 15 e 15 Plus sono assolutamente incredibili, colorati, freschi, frizzanti, e sono già qui

iPhone 15 e 15 Plus godono di un nuovo design, rinnovato sul pannello anteriore e posteriore. Arriva finalmente la Dynamic Island che abbiamo già imparato a conoscere con iPhone 14 Pro. Finalmente ci sono nuove personalizzazioni e opzioni per utilizzare al meglio questo “notch interattivo”. Il display del nuovo melafonino entry level della gamma è un pannello Super Retina XDR con luminosità di picco di 2000 nit.

iPhone 15 e 15 Plus: le caratteristiche

Arriva in due dimensioni: la solita da 6,1 pollici e la seconda invece, da 6,7 pollici. Sì, quest’ultima è ovviamente, la variante Plus. Troviamo per la prima volta una colorazione Pink con back cover satinata in alluminio disponibile. oltre a questa, abbiamo altre quattro meravigliose colorazioni. Non manca il Ceramic Shield di nuova generazione per una protezione dello schermo senza precedenti. Grande attenzione anche per l’ambiente: come per Apple Watch, iPhone 15 e 15 Plus sono realizzati con il 75% di alluminiò riciclato, il 100% di cobalto riciclato e il 100% di rame riciclato.

Sul fronte delle fotocamera, la main camera diventa da 48 Megapixel su un sensore avente lunghezza focale di 26 mm, super luminoso, grandangolare e ricco di dettagli, con tanto di supporto alla tecnologia HDR. La qualità d’immagine aumenta a dismisura rispetto alla generazione precedente. Vi è perfino la possibilità di scattare con il telefoto con zoom digitale 2X. La modalità cinematica migliora ulteriormente così come la Portrait Mode. Finalmente anche gli scatti in low-light saranno sempre nitidi e privi di rumore. I video in 4K HDR escono invece, a 60 fps.

Sotto la scocca invece, vi è il potentissimo Apple Bionic A16 con core a 5 CPU, mentre la GPU arriva 6 GPU; è lo stesso SoC che abbiamo già visto sul precedente flagship high-level del 2022. Questo chipset aiuta anche la batteria dello smartphone; Apple assicura un giorno intero di utilizzo intenso. Sul fronte della connettività invece, arriva il supporto all’UltraWide Band di seconda generazione.

La feature più esclusiva però, la abbiamo con le chiamate; il sistema, in combinazione con i sensori di iPhone 15, permette ora di isolare la voce dal resto del rumore di un ambiente circostante così da offrire la miglior qualità sonora possibilie.

Roadside Assistance è la nuova feature pensata per salvare vite umane sfruttando le potenzialità dei satellite; arriverà in tutto il mondo nel corso dei prossimi anni. I servizi via satellite saranno gratis per due anni con l’acquisto di un iPhone 15; trascorso questo tempo diverranno a pagamento.

La novità più succosa però riguarda l’inserimento della USB Type-C, lo stesso cavo che usiamo per caricare iPad o MacBook (senza MagSafe). Apple introduce i cavi intrecciati e rinnova perfino gli auricolari cablati con l’inserimento di questa tecnologia.

Menzione speciale per gli AirPods Pro che ora dispongono del case con la nuova opzione per la connettività. Infine, ci sono le custodie in silicone o in FineWomen (al posto di quelle in pelle), tutti compatibili con la MagSafe Technology. I prezzi (per gli USA) partono da 799 dollari per il modello base, mentre il Plus parte da 899 dollari. I preordini partiranno venerdì e arriveranno sugli scaffali italiani (e non solo) il 22 di questo mese.

EDIT: svelati i prezzi italiani

Da noi , iPhone 15 e iPhone 15 Plus si potranno comprare in cinque colorazioni: rosa, giallo, verde, blu e nero e . Grande assente, come vedete anche voi, la versione Product (RED). Lo storage parte da 128 GB e arriva fino a 512 GB. iPhone 15 costa 979,00€ per la versione con 128 GB. iPhone 15 Plus invece, costa 1129,00€, IVA inclusa.

Il MagSafe Wallet in FineWomen invece, così come la custodia MagSafe invece, 69,00€ in cinque colori: nero, grigio talpa, mulberry, blu Pacifico ed evergreen. La cover trasparente costa 59,00€; quelle in silicone invece, hanno un prezzo di listino di 59,00€ e si possono comprare in nero, blu tempesta, clay, rosa chiaro, guava, orange sorbet, verde Cipro e winter blue.

Quando si potrà scaricare iOS 17? Fra pochissimi giorni, a quanto pare; i download inizieranno il 18 di questo mese. Siete pronti?