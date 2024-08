iPhone 15 da 256 GB: è il best buy di oggi a QUESTO PREZZO

iPhone 15 da 256 GB si conferma come uno dei migliori smartphone della gamma di Apple. Il modello in questione è potente e, rispetto alla versione da 128 GB, elimina il rischio di ritrovarsi a corto di memoria a breve distanza dall’acquisto. Con la nuova offerta eBay, disponibile oggi, iPhone 15 da 256 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 859 euro, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal e con Garanzia Apple Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: il prezzo ora è quello giusto

Con iPhone 15 è possibile sfruttare un nuovo iPhone veloce e compatto, con la possibilità di puntare sulla versione da 256 GB con una spesa contenuta. Tra le caratteristiche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre che il SoC Apple A16 Bionic, una garanzia in termini di prestazioni.

La scheda tecnica del dispositivo include anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile. Come detto, la versione in offerta ha 256 GB invece che 128 GB di memoria interna.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 859 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.