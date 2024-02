iPhone 15: scopri il coupon che te lo REGALA a 754€ su eBay

Apple iPhone 15 128GB può essere tuo a soli 754,99 euro, invece di 979 euro. Questo prezzo incredibile lo ottieni inserendo il codice PSPRFEB24 nella sezione dedicata ai codici sconto, prima del check out. Cosa stai aspettando. Mettilo subito in carrello e attiva la magia. Questo smartphone iOS è una vera bomba di potenza e velocità. Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita a casa e puoi pagarlo in comode rate a tasso zero.

iPhone 15: la novità di Apple è già in promozione

Una promozione speciale è pronta per te su eBay. Non perdere questa incredibile occasione! Acquista un iPhone 15 128GB su eBay. Grazie a questo prezzo incredibile ti assicuri un ottimo top di gamma. Questo modello è dotato della fantastica Dynamic Island, del chip A16 Bionic e di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Si tratta di un vero bolide vero? Approfittane subito perché sta letteralmente andando a ruba.

Acquistalo a soli 754,99 euro, invece di 979 euro. Ricordati però di inserire il codice PSPRFEB24 nella sezione dedicata ai codici sconto. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 251,66 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.