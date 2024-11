iPhone 15 cala al minimo storico: è l'affare tech di oggi

iPhone 15 si conferma sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 639 euro grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere al carrello al momento del pagamento. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Apple.

L’acquisto può essere completato anche in 3 rate senza interessi. Tra le colorazioni in offerta c’è la Verde, proposta al prezzo indicato, mentre con 10 euro in più è possibile acquistare le colorazioni Nero, Blu e Rosa (premendo sul colore desiderato si può raggiungere la pagina dell’offerta). L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo.

iPhone 15: ora è un best buy per tutti

Con il nuovo calo di prezzo, iPhone 15 diventa lo smartphone da prendere oggi, soprattutto se si sta valutando da tempo l’acquisto di un nuovo iPhone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic. Lo smartphone ha 128 GB di storage.Il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

La promozione in corso riguarda le colorazioni:

Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su un nuovo iPhone 15. Lo smartphone di Apple, infatti, ha un rapporto qualità/prezzo ottimo, garantendo prestazioni elevate anche in dimensioni compatte oltre che un supporto software costante.

L’offerta in corso su eBay, grazie al codice PSPRNOV24, sarà valida solo per un breve periodo di tempo. Si tratta, quindi, di un’occasione d’oro per poter acquistare un nuovo iPhone 15, magari anticipando i regali di Natale.