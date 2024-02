iPhone 15: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-225€)

iPhone 15 è, sempre di più, lo smartphone da comprare grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero al top. Con la nuova offerta eBay e con l’aggiunta nel carrello del codice sconto PSPRFEB24, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 754 euro, con 225 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni Nero e Blu dello smartphone. Le unità disponibili in sconto sono poche: la promozione potrebbe, quindi, terminare a breve.

iPhone 15: a questo prezzo è un vero best buy

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno smartphone completo con una spesa nettamente inferiore rispetto alla versione Pro (il risparmio, attualmente, è di circa 250 euro). Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e Pro Max e in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone di Apple è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un nuovo sensore principale da 48 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel, oltre che di una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e con possibilità per l’utente di accedere a tutti i servizi di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 754 euro, grazie all’aggiunta del codice sconto PSPRFEB24. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida per le colorazioni Nero e Blu. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

