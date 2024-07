iPhone 15 256GB: il tuo Apple iOS DEFINITIVO al 17% di SCONTO

Sta andando a ruba l’offerta che su eBay ha per protagonista il fantastico Apple iPhone 15 256GB! Al 17% di sconto è un vero e proprio regalo. Acquistalo adesso a soli 859,90€, invece di 1029€! Si tratta di un ottimo risparmio da prendere al volo, ma devi essere molto veloce.

Infatti, questa promozione è presa d’assalto e sta continuando a essere gettonata proprio per la grande convenienza. Con 256GB di ROM hai uno smartphone iOS definitivo, perfetto per installare app, giochi e archiviare tutto ciò che desideri, senza limiti. La consegna gratuita è inclusa.

iPhone 15 256GB: il tuo smartphone iOS per sempre

Con un Apple iPhone 15 256GB puoi fare veramente di tutto. Lasciati coccolare dalle sue elevate prestazioni e da un display Super Retina XDR estremamente fluido e ricco di colori. I suoi 6,1 pollici sono perfetti per goderti qualsiasi contenuto. Acquistalo ora al 17% di sconto.

Oltre alla consegna gratuita inclusa nel prezzo, hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Devi selezionare PayPal come metodo di pagamento e poi scegliere l’opzione “Paga in 3 rate”. Così lo acquisti subito pagandolo un po’ alla volta. Niente male, vero?

Il chip A17 Bionic è una bomba. Potenza e velocità sono di casa con questo smartphone iOS che sarà per sempre. Dynamic Island è perfettamente integrata per tenere tutto sotto controllo. Le foto sono speciali e vere e proprie opere d’arte. Acquista il tuo iPhone 15 a soli 859,90€, invece di 1029€!