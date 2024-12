iPhone 15 (256 GB): a questo prezzo è da prendere subito | BEST BUY

iPhone 15 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone in questo momento. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTDEC24, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare la versione da 256 GB dello smartphone al prezzo scontato di 807 euro. Da segnalare che, sempre con lo stesso codice sconto, è possibile acquistare la versione da 128 GB con un prezzo ridotto di 674 euro. iPhone 15 è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, ed ha 24 mesi di garanzia. L’offerta in corso in questo momento è valida solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 15 comprende un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre all’ottimo SoC Apple A16 Bionic. Il sistema operativo è iOS 18. Tra le specifiche c’è anche una doppia fotocamera posteriore, arricchita da un sensore principale da 48 Megapixel.

Sfruttando l’offerta in corso su eBay e il codice sconto SMARTDEC24 è possibile ottenere un risparmio netto su iPhone 15. La versione da 256 GB costa ora 807 euro mentre quella da 128 GB, ideale per chi non ha bisogno di tanto spazio di archiviazione, è disponibile con un prezzo di 674 euro.

L’acquisto può sempre avvenire in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto, scegliendo la versione desiderata. La promozione è valida fino al prossimo 22 di dicembre. La consegna è gratuita.