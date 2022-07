iPhone 14 venderà più di iPhone 13? (RUMOR)

Stando a quanto si apprende, si ipotizza che iPhone 14 venderà più del modello di vecchia generazione (iPhone 13, ndr). Questo è quanto emerge da un rapporto proveniente da Sina Finance. A fare tale previsione però, è l’azienda di Cupertino stessa.

iPhone 14: c’è molta attesa per i nuovi melafonini

Superare le performance finanziarie di iPhone 13 sarà molto difficile. La gamma del 2021 è stata una delle più apprezzate di sempre e il modello base da 6,1 pollici ha ottenuto un successo inaudito per la compagnia. In un mercato che vede una continua recessione delle vendite, questo dispositivo ha rappresentato un device solido per la compagnia ed ha rappresentato un barlume di speranza per l’intero settore.

Adesso si scopre che l’OEM di Cupertino ha appena dato il “via” ai test privati per la gamma del 2022 e ad agosto partirà la produzione di massa. Il debutto invece, è previsto – come sempre – per l’autunno. Quest’anno dovremmo conoscere i nuovi terminali non prima di settembre. Ora scopriamo che Tim Cook ha avvertito i fornitori che le vendite iniziali della line-up iPhone 14 (in particolar modo, quelle dei modelli Pro e Pro Max) potranno andare oltre le aspettative.

Inoltre, solitamente in estate le vendite della generazione precedente rallentano, proprio in vista dell’arrivo dei nuovi terminali. Molti utenti preferiscono aspettare l’autunno per acquistare un nuovo iPhone. Adesso però si scopre che iPhone 13 vende ancora moltissimo; le spedizioni hanno superato quelle del 2021 nel mese di luglio.

A nostro avviso vi conviene acquistare questo gadget perché si trova oggi ad un prezzo concorrenziale: 849,00€ nella colorazione verde e con ben 128 GB di memoria interna. Presenta uno schermo OLED con refresh rate da 60 Hz, processore Apple Bionic A15, modem 5G, fotocamere da 12 Mpx capaci di girare video in 4K HDR e non solo. C’è la modalità Cinematic e ci sono perfino gli stili fotografici: davvero unici nel panorama mobile.

