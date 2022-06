iPhone 14: tutto pronto per la produzione in serie, a quanto pare

Sembra che i componenti dei futuri iPhone 14 siano pronti per essere assemblati all’interno dei device; la compagnia darà prsto il via alla produzione in serie in tempo per il debutto di settembre.

Secondo il portale del DigiTimes apprendiamo che I fornitori di Apple hanno iniziato a spedire i chipset e i vari elementi che compongono i nuovi iPhone 14. Il lancio è previsto, come sempre, per il mese di settembre. Il report fa riferimento a fornitori come Foxconn e molti altri ancora, che stanno lavorando sodo per garantire la roadmap della mela. Nello specifico, il sito taiwanese afferma:

I fornitori di componenti hanno dato il via alle spedizioni per la serie di iPhone di prossima generazione prevista per il lancio a settembre, secondo fonti del settore.

iPhone 14: cosa è emerso?

I rumor suggeriscono che le maggiori novità saranno presenti sulla gamma Pro; la tacca sarà sostituita da un foro e una pillola per i vari sensori e il Face ID. Non dovrebbe mancare un processore Apple Bionic A16, un’ottica da 48 megapixel in grado di girare video in 8K HDR e molto altro ancora. I modelli base di iPhone 14 invece, avranno anche l’A15 e i sensori da 12 Mpx. 14 Pro e 14 Pro Max avranno il display AOD con widget al seguito (sì, gli stessi che vediamo nella lockscreen di iOS 16).

Ci saranno quattro modelli: due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici. Non vedremo più un mini iPhone da 5,4 pollici e ci sarà una snapper selfie con autofocus e il supporto al Wi-Fi 6E.

Intanto, se cercate un melafonino di fascia alta vi consigliamo l’iPhone 13 Mini a soli 739,00€. È un dispositivo eccellente, “mini” solo nelle dimensioni: sotto la scocca batte l’ultimo processore della mela, ha uno schermo OLED e ottiche di alto livello con stili fotografici e modalità Cinema per i video in 4K HDR Dolby Vision.

