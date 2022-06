iPhone 14 Pro: l'Always On Display mostrerà i widget della lockscreen

Secnodo quanto si apprende da Mark Gurman, il futuro iPhone 14 Pro riceverà il famigerato Always On Display con i widget personalizzabili provenienti dalla lock screen di iOS 16.

Da diverso tempo abbiamo appreso che i nuovi melafonini di punta di casa Apple saranno dotati della funzionalità AOD (Always On Display), vale a dire una schermata che visualizza informazioni rapide anche se il pannello è spento e che sfrutta le potenzialità della tecnologia AMOLED/OLED/LTPO.

iPhone 14 Pro: come funzionerà l’Always On Display?

Adesso leggiamo, tramite l’ultima puntata della newsletter Power On di Bloomberg, che il giornalista Gurman ipotizza il supporto ai widget con l’Always On Display. Questo dovrebbe garantire una flessibilità massima per tutti coloro che vogliono vedere le proprie notifiche al volo senza sbloccare necessariamente il device.

Ecco cosa afferma Mark:

Come l’Apple Watch, l’iPhone 14 Pro sarà in grado di mostrare widget che mostrano meteo, calendari, azioni, attività e altri dati mentre lo schermo rimane a una bassa luminosità e frame rate. E ci sarà un’impostazione, come anche l’Apple Watch, che impedisce a tutti di visualizzare i dati sensibili sulla schermata di blocco.

Certo, questa modalità mostrerà sicuramente le notifiche, l’orario e molte altre informazioni. Se ricordate, abbiamo assistito al lancio dell’AOD sin dal 2019 con il Watch Series 5. I fan della mela non vedono l’ora di poter usufruire di questa feature sul proprio iPhone.

Purtroppo non sarà una caratteristica “retro-attiva”; vale a dire che non la vedremo sugli iPhone degli anni precedenti; servirà anche a preservare la batteria dei nuovi terminali, unitamente alla tecnologia ProMotion che quest’anno sarà in grado di consentire una frequenza variabile compresa fra 1 e 120 Hz.

Apple mostrerà i nuovi iPhone 14 Pro a settembre; vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in merito. Intanto, se cercate un melafonino top, sappiate che il modello iPhone 13 Pro si trova in sconto su Amazon a soli 1077,00€.

