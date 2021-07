Stando a quanto si apprende, è probabile che l'intera line-up iPhone 14 del 2022 disponga di pannelli OLED LTPO a 120Hz. Sì, avete letto bene: non solo i modelli Pro potrebbero godere di tale tecnologia.

iPhone 14: cosa sappiamo sui nuovi device?

Mancano solo pochi mesi all'annuncio dell'iPhone 13 di quest'anno da parte di Apple. Prima del lancio, i dettagli del display della serie sono stati anticipati, suggerendo che soltanto i modelli Pro della gamma presenteranno schermi OLED LTPO ad alta frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ora, una nuova fuga di notizie riguardante i nuovi iPhone 13 rivela che è probabile che tutti i modelli del 2022 possano essere dotati di schermi OLED LTPO con un'elevata frequenza di aggiornamento.

In precedenza, si diceva che dalla prossima serie di iPhone 13, le iterazioni standard non avrebbero ottenuto i pannelli OLED LTPO a 120Hz. Solo le varianti Pro e Pro Max avrebbero portato gli schermi LTPO ad alta frequenza di aggiornamento in commercio. La ragione principale di ciò risiede nell'incapacità di Samsung di produrre abbastanza unità.

Ora, secondo una fonte, LG inizierà anche a produrre pannelli OLED LTPO per Apple. Sfortunatamente, la produzione non sarà completata fino al prossimo anno, quindi, per quest'anno, solo i Pro saranno idonei, mentre l'intera serie del prossimo anno avrà senza dubbio unità OLED a 120Hz.

Nelle notizie correlate, l'imminente iPhone 13 potrebbe godere di nuove funzionalità legate alla tecnologia di ricarica wireless. Secondo le fonti, il device riceverà un supporto per la fast charge più veloce di quella attuale potrebbe persino ottenere la ricarica inversa. La serie includerà quattro prodotti e sembra che ci sarà un modulo fotografico rinnovato nelle prestazioni e un notch di dimensioni più piccole. Vi terremo aggiornati.

