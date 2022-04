iPhone 14: svelate le dimensioni dei nuovi modelli

Ultimamente, i rumor sul design e sulle specifiche cardine dei nuovi iPhone 14 si susseguono senza sosta. Ora però, osserviamo una nuova foto online che ci mostra quale potrebbe essere il disegno ufficiale dei nuovi moduli fotografici dei flagship di nuova generazione.

Come detto, le fughe di notizie riguardanti la line-up della mela del 2022 sono sempre più numerose; diamo quindi un'occhiata a quella che sembra essere l'estetica ufficiale dei melafonini.

iPhone 14: saranno questi i cambiamenti estetici?

Stando a quanto rivela un report di MacRumors, notiamo che sono emersi gli stampi 3D dei quattro nuovi modelli: possiamo vedere che le protuberanze sono più generose e anche più spesse. L'immagine poi, ci arriva direttamente da un account su Weibo.

Secondo i rumor, è lecito pensare che questi bumper 3D siano stati pensati e costrutiti per le custodie protettive degli iPhone degli OEM terzi. Non crediamo che servino effettivamente ad Apple.

Guardando l'immagine, non possiamo non constatare l'assenza del modello “Mini” da 5,4 pollici. Questo particolare modello di piccole dimensioni non ha mai attirato molto l'attenzione degli utenti, nonostante personalmente sia uno dei miei preferiti. Purtroppo, il parere generale è che i telefoni “generosi” sono oramai lo standard.

Facendo un “recap” notiamo che Apple porterà in commercio: iPhone 14 da 6,1 pollici, 14 Max da 6,7″, 14 Pro da 6,1″ e 14 Pro Max da 6,7″.

Uno dei cambiamenti più grandi dei nuovi prodotti riguarderà lo spessore del modulo fotografico: questo infatti, dovrebbe essere più alto, largo e spesso di quello attuale. I modelli basic avranno un design identico a quello del 2021, mentre le varianti Pro presenteranno un foro e una pillola al posto del controverso notch.

Sul fronte del processore invece, dovremmo vedere un A15X o A16 Bionic per iPhone 14 e 14 Max, mentre i Pro dovrebbero disporre – secondo alcuni leakster – dell'Apple Silicon M1. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo.