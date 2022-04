Apple potrebbe perdere ingenti guadagni per via dei lockdown

Stando a quanto si apprende, sembra che la catena di approvvigionamento di Apple sia stata rallentata dai numerosi lockdown governativi imposti dallo Stato al fine di arginare i contagi da Coronavirus (variante Omicron). Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente, secondo le stime degli analisti.

Il motivo è semplice: la mela potrebbe aver delle gravi perdite per via degli stop che sembrano interessare le catene di assemblaggio di iPad, iPhone e Mac Basti pensare che le spedizioni di MacBook Pro stanno slittando di settimana in settimana, ma non è tutto. Nel peggiore dei casi, l'azienda potrebbe vedere un rallentamento massiccio nella produzione di iPhone con perdite fino a 10 milioni di pezzi.

Apple: uno scenario devastante se i lockdown continueranno

Facciamo un passo indietro: mentre quasi tutti i Paesi del mondo stanno cercando di convinvere con il Coronavirus, la Cina vuole sradicare il CoVid-19 per sempre, anche perché i vaccini prodotti in loco sembrano essre meno efficaci di quelli nostrani.

Un nuovo lockdown durissimo imposto a Shenzen a marzo ha fermato Foxconn dalla costruzione di iPhone in due impianti, anche se si apprende che i telefoni non hanno risentito dei blocchi. Ora però, i rallentamenti si segnalano nelle sedi di Quanta, Compal e Pegatron. Certo, pensiamo alla fabbrica di Zhengzhou che oggi funziona alla normalità, ma con tutte le precauzioni del caso.

Per arginare i contagi, lo stato cinese ha bloccato tutto: strade e autostrade, porti, ha lasciato tutto chiuso, fabbriche comprese e questo sta causando grossi squilibri. Un noto analista ha quindi previsto lo scenario peggiore. A prevedere l'ipotesi nefasta ci pensa Eddie Han, analista senior di Isaiah Research: