iPhone 14 su Amazon: dove trovarlo e come ordinarlo per primo

I nuovi iPhone 14 sono ormai prossimi all’ufficialità, saranno lanciato oggi, 7 settembre 2022. Ovviamente, la richiesta dei melafonini, esattamente com’è stato per il modello precedente, sarà altissima. A fronte di una disponibilità, almeno inizialmente, limitata il rischio è quello di non riuscire a comprarlo immediata, soprattutto se prediligi canali ufficiali – ma alternativi allo store principale – come Amazon.

Come fare allora per non rischiare di rimanere in “fila” per settimane, o mesi, in attesa di acquistare il nuovo melafonino? Con qualche piccola dritta, sarà semplice accaparrartene uno direttamente dal colosso dell’e-commerce. Ecco 5 consigli pratici: se ne terrai conto, sarà impossibile non comprare al primo colpo il nuovo dispositivo.

iPhone 14: come essere fra i primi a ordinarlo da Amazon

Con l’hype alle stelle, saranno milioni gli utenti di tutto il mondo che cercheranno di comprare uno fra i modelli standard, Pro e Pro Max. Per essere fra i più veloci, ed accaparrartene uno anche tu, basterà partire in anticipo. Ecco cosa fare:

segui l’evento in diretta streaming, ma non limitarti a questo: alla fine della presentazione (nella serata di oggi) controlla le pagine di Telefonino.net, saremo in grado di rivelare la data di inizio ufficiale dei preordini, corredata di orario; verifica periodicamente la pagina ufficiale di Apple su Amazon, nella sezione dedicata a tutti i modelli. Proprio lì li vedrai comparire quando saranno pronti a essere messi in vendita; scegli già da ora colore e taglio di memoria: ti posso garantire che è molto facile perdere il modello che volevi perché hai impiegato troppo tempo a decidere quale comprare; segui Telefonino.net su Telegram (tramite il canale ufficiale) e sul sito: allo scoccare dell’orario di apertura dei preordini, pubblicheremo un articolo con link diretto a ogni modello e configurazione, potrai accaparrartelo in un click; a pochi minuti dall’apertura ufficiale del preordine, piazzati davanti al PC: evita lo smartphone, si tratta di una gara di velocità e con un PC riduci al massimo il rischio di intoppi o blocchi; è preferibile essere collegati con una connessione a Internet da rete fissa, così che sia super stabile.

Dopo il velocissimo sold out della prima ondata di iPhone 13 in preordine su Amazon, un po’ di accortezza è assolutamente necessaria, se non vuoi perdere l’opportunità di essere fra i primi a portare a casa il modello di iPhone 14 che più ti piace. Tieniti pronto: a partire da stasera, inizia il conto alla rovescia verso l’arrivo di uno dei nuovi melafonini, direttamente fra le tue mani!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.