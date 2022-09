iPhone 14 Pro e Pro Max in PREORDINE su Amazon: finiranno subito

Finalmente, i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili in preordine. Puoi scegliere di accaparrarteli anche da Amazon, con prime consegne a partire dal prossimo 16 settembre. Le spedizioni saranno veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per semplificarti la scelta, abbiamo ordinato le diverse configurazioni con prezzi e link diretti all’acquisto. Sii rapido nella scelta, com’è stato per il predecessore, anche loro rimarranno disponibili per pochissimo tempo. Attenzione: qualora alcune varianti non fossero disponibili, non preoccuparti, è solo questione di minuti e lo saranno.

Articolo in aggiornamento…

iPhone 14 Pro e Pro Max in preordine

Autentici concentrati di tecnologia. Macchine avanzate, che ormai dello”smartphone” hanno solo la forma e la denominazione. La sostanza è quella di un potente computer. Eccoli di seguito, ordinati per disponibilità:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

I nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max sono in preordine, anche su Amazon, a partire da oggi. Tuttavia, le prime consegna inizieranno il 16 settembre dello stesso mese. Gli abbonati potranno godere di spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.