iPhone 14: spuntano nuovi dettagli sui display OLED

Secondo quanto riferito, sembra che BOE sia diventato un fornitore ufficiale di Apple per la nuova serie di schermi dedicati ad iPhone 14. Questo è quanto emerge da un report online.

iPhone 14: BOE fornitore ufficiale di Apple

Di fatto, in passato abbiamo appreso che Apple non avrebbe usato le soluzioni di BOE per i display dei nuovi flagship in arrivo a settembre. Ora scopriamo, grazie ad un report proveniente dalla Cina, che l’OEM cinese inizierà a produrre in serie pannelli per i modelli standard di iPhone 14. Il motivo per il quale l’azienda di Cupertino non voleva usare le unità di questo marchio asiatico è molto particolare. Si è scoperto che il displaymaker modificava unilateralmente (e senza consenso) la struttura degli schermi di iPhone 13.

Adesso, stando alle ultime indiscrezioni in merito, scopriamo che i pannelli di BOE sono stati certificati dall’OEM di Cupertino pochi giorni or sono. Tutto sembra essere in regola: l’azienda dovrebbe raggiungere il suo obiettivo avviando la produzione delle ammiraglie next-gen entro la fine di luglio.

Quando arrivano i nuovi melafonini? Semplice: a settembre, come da tradizione. Cosa aspettarci? Sicuramente quattro modelli, ma non vedremo l’ottimo iPhone mini perché, stando ai dati di vendita, il terminale non è stato in grado di ottenere un buon successo da parte dell’utenza. Fra le altre cose, ci aspettiamo un modello Max non Pro che, secondo diversi tipter dovrebbe chiamarsi iPhone 14 Plus. I modelli Pro e Pro Max non avranno la tacca e al suo posto troveremo il foro e la pillola. Questi ultimi avranno anche il SoC aggiornato (l’Apple Bionic A16); i modelli basici invece, dovrebbero disporre ancora del processore Apple Bionic A15 e del notch.

Purtroppo, a causa della crisi dei semiconduttori, il prezzo finale di questi prodotti dovrebbe superare i costi di lancio dei vecchi telefoni. Per questo motivo di consigliamo di acquistare oggi iPhone 13 (256 GB) a soli 929,00€ al posto di 1059,00€.

