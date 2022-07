iPhone 14: i modelli "non Pro" useranno chip "vecchi"

In questi mesi abbiamo appreso moltissime indiscrezioni relative ai nuovi smartphone di casa Apple. Abbiamo letto che i modelli standard (quello da 6,1 e da 6,7 pollici) della serie iPhone 14 non avranno il nuovo chipset Bionic A16, ma disporranno ancora della vecchia versione. Solo i Pro quindi riceveranno l’upgrade interno?

iPhone 14: la line-up non è mai stata così divisa

Sono stati molti gli analisti che hanno riferito questa ipotesi. Il motivo andrebbe ricercato nell’aumento del prezzo dei semiconduttori e quindi nella carenza delle scorte di chip disponibili. Purtroppo, la mela si dice che aumenterà i prezzi dei suoi device ma compirà anche delle scelte di mercato che siamo sicuri andranno incontro a numerose critiche e lamentele. Apple, secondo Kuo, non doterà iPhone 14 e 14 Max dell’ultimo processore Bionic.

Fino a questo momento, ogni nuova line-up ha visto un nuovo System on Chip. Tuttavia adesso, non solo vedremo un SoC vecchio, ma potremmo avere un aumento dei costi al pubblico. Negli anni, i device di Apple hanno cambiato design con un ciclo di 2 o 3 anni e l’azienda ha sempre inserito il nuovo hardware ad ogni generazione. Purtroppo, le indiscrezioni emerse finora sembrano andare in una direzione opposta e a dirlo sono fonti affidabili come Bloomberg e 9to5Mac.

Quindi, iPhone 14 e 14 Max saranno identici ad iPhone 13 (certo, il Max è una novità), non vedremo un Mini device e la differenza con i Pro riguarderà anche il versante estetico. Questi ultimi infatti, non presenteranno la tacca sul pannello anteriore. Al suo posto troveremo un foro e una pillola.

Ecco perché noi consigliamo di comprare oggi iPhone 13 a 929,00€ su Amazon in super offerta con ben 256 GB di memoria. Lo sconto è pari al 12% sul prezzo di listino (1059,00€). Se il 14 costerà di più e sarà simile in tutto e per tutto al modello del 2021, vi conviene comprarlo oggi in offerta al miglior prezzo di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.