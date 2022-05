iPhone 14 Pro Max: ecco uno sguardo ad una replica perfetta

In queste ore, lo youTuber Unbox Therapy ha condiviso uno primo video hands on con protagonista l’iPhone 14 Pro Max; l’uomo ha detto di aver preso in esame una replica fedelissima realizzata in scala 1:1 dalle compagnie di cover di terze parti che hanno avuto accesso privilegiato allo schema strutturale dei nuovi melafonini.

Di fatto, come lo scorso anno, ci aspettiamo due modelli Pro: uno da 6,1 pollici e uno da 6,7 pollici. Quest’anno, i modelli in questione non avranno il notch ma disporranno di due elementi ben distinti: un foro e una pillola. Questi due ospiteranno il Face ID e la snapper selfie e le cornici intorno allo schermo saranno ancora più sottili.

iPhone 14 Pro Max: sarà davvero così?

Il modellino che tiene in mano lo youtuber Unbox Therapy sembra disporre proprio di questi elementi, ma osservandolo notiamo anche altre novità in merito. non vediamo bande per le antenne, i pulsanti sono più grandi del previsto, etc. Vi suggeriamo quindi di prendere questo video con “un pizzico di sale”, perché non si può verificare l’accuratezza di queste informazioni.

Notiamo un’estetica in linea con quanto visto in passato e i concept render emersi sul web da 91mobiles, Max Weinbanch e Jon Prosser. Possiamo constatare che rispetto al 13 Pro Max, questo è più spesso e la sporgenza della camera è più grande.

Anche le dimensioni delle lenti sono cambiate, anche per via del sensore da 48 megapixel posto come lente principale. Con quest’ottica si potranno girare video in 8K; un bel passo in avanti rispetto alla camera da 12 Mpx del 13 Pro che è ferma al solo 4K.

Dando per scontato che il modellino dummy sia fedele a quello che sarà il device, possiamo ipotizzare che il design non si discosterà troppo da quello di iPhone 13 Pro Max (oggi la versione da 128 GB è in sconto a soli 1199,00€ su Amazon); sarà sì differente, ma familiare.

Dopo le basse vendite di iPhone 12 Mini e 13 Mini, è lecito quindi che la compagnia stia puntando il tutto per tutto ai melafonini di grandi dimensioni visto che sono quelli più richiesti dall’utenza. Siamo curiosi di vedere iPhone 14 Max (o Plus), a questo punto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.