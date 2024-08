iPhone 14: questo è lo sconto migliore per portarlo a casa (-180€)

L’iPhone 14 di Apple è un dispositivo che coniuga perfettamente eleganza e tecnologia avanzata, per un’esperienza utente senza compromessi. Pensato per chi desidera un smartphone compatto e dalle prestazioni eccellenti, l’iPhone 14 offre tutto ciò che serve in un form factor pratico da maneggiare e facile da usare.

Su Amazon, puoi ora acquistare l’iPhone 14 a soli 699 euro, con un sconto speciale del 20% rispetto al prezzo di listino pari ad 879 euro: questa promozione è a tempo limitato, quindi approfittane subito e realizza il tuo acquisto oggi stesso.

Nuovo crollo di prezzo per l’iPhone 14 di Apple

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici dell’iPhone 14 garantisce un impatto visivo straordinario, con dettagli nitidi e colori brillanti. Equipaggiato con iOS 16 e connettività 5G, offre prestazioni veloci e affidabili in qualsiasi situazione. Con 128 GB di memoria interna, hai tutto lo spazio necessario per conservare file, foto e app senza preoccupazioni. La batteria dell’iPhone 14 è ottimizzata per durare tutto il giorno, supportando fino a 20 ore di riproduzione video.

Resistente all’acqua e protetto dal rivestimento Ceramic Shield, il dispositivo è robusto e solido. Il potente chip A15 Bionic con GPU a 5-core assicura un’esperienza d’uso fluida e reattiva, mentre le fotocamere avanzate permettono di catturare immagini di alta qualità in ogni condizione di luce. Ti ricordiamo inoltre la presenza delle funzioni di sicurezza come l’SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, per offrirti una maggiore tranquillità.

Cogli l’occasione di risparmiare 180 euro e salva nel carrello il tuo nuovo iPhone 14: la consegna gratuita ti consentirà di riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo.