iPhone 14: queste sono le dimensioni della batteria dei nuovi modelli

In queste ore sono state rivelate sul web le dimensioni delle batterie inserite all’interno dei modelli di punta della gamma iPhone 14 appena annunciata dall’azienda.

Come sempre, l’OEM di Cupertino non ha rivelato le specifiche tecniche interne dei nuovi smartphone premium annunciati durante il keynote. L’azienda è solita non dichiarare il quantitativo di RAM allocata sotto la scocca, la dimensione della batteria e via dicendo. In fase di lancio, la società si limita a dire che il dispositivo “offre una durata della batteria per tutto il giorno“, che significa “tutto e niente”. Oggi, grazie ad un rapporto appena trapelato da MacRumors, veniamo a conoscenza delle dimensioni reali degli accumulatori dei nuovi terminali della mela.

iPhone 14: ecco le dimensioni reali

Il portale che ha condiviso la notizia ha dichiarato che le dimensioni delle batterie dei nuovi modelli sono state rivelate da un database cinese. Analizziamo tutto nel dettaglio.

iPhone 14: 3.279 mAh;

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh;

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh;

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh.

Giusto pr fare un piccolo paragone, il vecchio iPhone 13 Mini, ha una batteria da 2406 mAh e questo era il suo unico tallone d’achille che, forse, ha fatto sì che non riuscisse a conquistare il cuore degli utenti. iPhone 14 invece, ha una batteria da 3227 mAh e il 13 Pro invece, ha un’autonomia proveniente da un accumulatore da 3095 mAh. Il Pro Max invece, ne ha una leggermente più generosa: 4352 mAh.

Purtroppo, dovete stare attenti all’Always On Display dei nuovi modelli. Quello con la maggior autonomia sarà il Plus, perché non presenta né l’AOD né il ProMotion. Stando a quanto afferma Marques Brownlew, lo schermo sempre attivo consuma parecchio.

I preordini dei nuovi device sono iniziati venerdì scorso e fra due giorni arriveranno sugli scaffali di tutto il mondo. Se volete preordinare iPhone 14 base da 128 GB sappiate che si trova su Amazon a 1029,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.