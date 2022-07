iPhone 14: quali saranno i processori di bordo?

Sappiamo tutti che Apple svelerà i nuovi iPhone 14 nei prossimi mesi; il debutto dei device è previsto per settembre e oggi sono emersi nuovi dettagli inerenti ai processori che vedremo a bordo degli stessi. Prima di addentrarci nella news però, facciamo un veloce “recap” di quanto sappiamo.

Sicuramente ci saranno nuove funzionalità di punta come il display sempre attivo, l’hardware da top di gamma, una fotocamera da 48 megapixel, un foro e una pillola che sostituiranno il notch e molto altro ancora. Insomma, le cose si stanno facendo interessanti. Sulla questione chipset però, c’è un po’ di confusione. Si dice che il SoC dei modelli basici sia differente da quello dell’iterazione Pro; ecco perché.

iPhone 14 vs 14 Pro: questione di chip

Intanto sappiamo che ci saranno quattro modelli in arrivo: due da 6,1 pollici (un vanilla e un Pro) e due da 6,7 pollici (anche qui, uno standard e un Pro Max). Solo i Pro avranno il ProMotion e le ultime funzionalità di punta sul fronte della tecnologia di visualizzazione. Saranno comunque pannelli OLED. Non vedremo il mini da 5,4″: al suo posto ci sarà un Max non Pro.

Le varianti basiche potrebbero disporre del medesimo SoC di iPhone 13; al contrario, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max potrebbero avere un Apple Bionic A16 o qualcosa di più. Ovviamente questo è un rumor da prendere con “un pizzico di sale”. Segnaliamo che diversi tipster e giornali lo stanno ipotizzando: da Ming-Chi Kuo a 9to5Mac. Verosimilmente vedremo un aumento delle performance pari al 10% sull’efficienza energetica e sulle prestazioni generiche.

Ad ogni modo, ci sarà una differenza marcata fra i telefoni presenti nella gamma; onestamente non comprendiamo il motivo ma siamo molto curiosi. Non vediamo l’ora che arrivi settembre.

Se state cercando un telefono top dal prezzo contenuto, noi vi consigliamo l’ottimo iPhone 12 mini, una vera chicca tech che oggi si porta a casa a soli 580,00€ al posto di 839,00€ con spedizione gratuita da Amazon.

