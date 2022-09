iPhone 14: problemi con FaceTime e iMessage, ma c'è una soluzione

Stando a quanto si apprende in rete, sembra che la nuova gamma di iPhone 14 stia riscontrando grossi problemi con le app di FaceTime e iMessage, però tranquilli: pare che ci sia già una soluzione a questo problema.

Sappiamo che moltissimi di voi sono impazienti di mettere le mani sui nuovi dispositivi della mela. In queste ore stanno arrivando a casa dei primi acquirenti ma pare che ci sia un grosso problema con due app di sistema. Fortuna vuole che c’è già pronto un update risolutivo che appiana i problemi.

iPhone 14: spuntano i primi problemi

L’OEM di Cupertino ha appena condiviso un nuovo documento in cui spiega e informa i futuri acquirenti di iPhone 14 di un piccolo problema con i melafonini next-gen. Di fatto, in questa nota, sembra che gli ultimi iPhone del 2022 abbiano alcuni bug legati alle app di FaceTime e iMessage. La compagnia ha detto che i problemi sono alquanto numerosi ma per fortuna non c’è più alcuna criticità grazie all’aggiornamento di sistema in arrivo.

Ma cosa sta succedendo?

In poche parole, per farla breve, sembra che ci sia un bug che impedisce agli utenti di ricevere chiamate e messaggi. Curioso, vero? Un altro bug è correlato alla visualizzazione di bolle verdi nella chat di iMessage al posto di quelle blu. Sembra infatti che gli utenti stiano ricevendo messaggi da persone sbagliate (è il sistema che confonde i nomi in rubrica) e pare che le conversazioni vengono visualizzate in thread diversi. Insomma, la confusione regna sovrana.

Se volete un iPhone 14, sappiate che è ancora disponibile su Amazon nella versione con 128 GB di memoria interna e in diverse colorazioni. Le differenze con un iPhone 13 sono poche, pertanto vi invitiamo a prendere in considerazione l’acquisto del modello del 2021. A nostro avviso, è quello da comprare. Risparmierete tantissimo e avrete il medesimo gadget (stesso design, processore, dimensioni, fotocamere). Lo trovate su Amazon a 939,00€ nella versione da 256 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.