iPhone 14 Pro: rifatevi gli occhi con questo concept REALISTICO

Il maestoso iPhone 14 Pro realizzato in questi concept vi stupirà: ammirate il gioiellino della mela nelle nuove colorazioni: argento, oro e grafite. Attenzione, ovviamente si tratta di concept render non ufficiali, pertanto vi invitiamo a prendere la notizia con “un pizzico di sale”. L'artista che ha disegnato questi modellini 3D (assolutamente super realistici) è il designer Vova LD (@ld_vova su Twitter).

iPhone 14 Pro: potrebbe essere davvero così?

L'iPhone 14 Pro dovrebbe essere rilasciato il prossimo autunno 2022. Adesso, nuovi rendering dell'iPhone 14 Pro mostrano il device in tutta la sua bellezza. I concept sono così ben fatti che potrebbero essere scambiati tranquillamente per materiale promozionale ufficiale. Possiamo vedere il flagship in argento, oro e grafite e segnaliamo pure un prezzo alquanto ottimista (dubitiamo che i prezzi partano da soli 999 dollari).

lo slogan ufficiale di iPhone 13 Pro “Oh. Così. Pro.” lascia il posto a “Un nuovo livello di Pro” in una nuova serie di impressionanti rendering concept dell'Apple iPhone 14 Pro, che sono stati creati dal grafico Volodymyr Lenard. Il telefono mantiene un design frontale simile a quello dell'insolito rumor di cui abbiamo parlato a gennaio, ma il lato posteriore ora mostra la tipica costruzione Apple per il sistema di fotocamera principale. Le opzioni di colore saltano fuori dallo schermo con una combinazione di sfacciata sicurezza e lucentezza.

Questa volta non c'è una barra della fotocamera simile a Pixel 6 sul retro, e Lenard mostra il già collaudato alloggiamento quadrato in alto a sinistra posizionato nell'angolo per il sistema a tre obiettivi, facendo sì che il concept di iPhone 14 Pro sia immediatamente riconoscibile . Nella parte anteriore c'è la variante 2022 aggiornata e spesso citata del “notch” di Apple iPhone; questa volta si presenta sotto forma di un ordinato ritaglio a doppio foro posizionato in alto all'interno del pannello.

Il dispositivo, che sembra elegante in argento, brillante in oro e grandioso in grafite, viene mostrato in un rendering super affascinante. Curiosamente, non ha ricreato solo il device, ma ha riprodotto proprio una tipica pagina del sito ufficiale della mela. C'è perfino il pulsante (fittizio) per acquistare il device e un link che porta ad una pagina delle informazioni.

Che ne pensate? Vi piace?