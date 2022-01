iPhone 14 Pro: questo concept ci fa sognare (FOTO)

Siamo ufficialmente entrati nel 2022 e in rete si inizia a parlare sempre più dei nuovi melafonini di prossima generazione. Ci riferiamo ovviamente alla line-up iPhone 14. I rumor emersi online sono tantissimi e sul web i vari analisti ipotizzano tante rivoluzioni fuori e dentro la scocca. In queste ore abbiamo sentito della presenza della lente periscopica a bordo dei modelli del 2023 (iPhone 15), ma adesso facciamo il punto della situazione per i terminali del 2022 grazie a dei meravigliosi concept realizzati da un designer nostrano (Angelo Libero Designs); se non lo seguite, vi consigliamo di farlo (questo il link) perché realizza dei prodotti visuali davvero interessanti e super realistici. Inoltre, ci ha fornito in esclusiva delle immagini in alta risoluzione del telefono che vogliamo condividere con voi.

iPhone 14: fra pillole e fingerprint in display

Fra le novità del 2022 vedremo un processore aggiornato realizzato con un processo architettonico a 4 nanometri (Apple Bionic A16?), in grado di reggere il confronto con le ultime soluzioni rilasciate da Qualcomm, Samsung e MediaTek.

Il telaio dovrebbe rimanere in alluminio/acciaio (a seconda della versione standard o Pro) e potrebbe esserci un “richiamo” al design di iPhone 4, con lenti incastonate all'intero del blocco in vetro lucido (ipotizziamo un'estetica simile a quella del futuro S22 Ultra o di LG Velvet 2020).

I pulsanti per il bilanciere del volume dovrebbero essere nuovamente tondi (qualcuno li ricorda? Erano presenti anche su iPhone SE 2016, 5, 5S, 5C).

Sul versante anteriore invece, la gamma Pro potrebbe vedere l'adozione di una pillola contenente tutti i sensori, da quello fotografico al Face ID, da quello di prossimità a quello per la luce ambientale. Dulcis in fundo, tale soluzione potrebbe contenere anche lo speaker superiore e la camera ad infrarossi.

Sempre parlando di pannello, questo potrebbe presentare una tecnologia OLED by Samsung (o BOE/LG) di tipo LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, risoluzione SuperRetina 2K e fingerprint in-display.

Sì, avete letto bene. Si dice che il 2022 potrebbe essere l'anno dell'introduzione del primo lettore di impronte digitali di Apple posto sotto l'unità centrale, proprio come le ammiraglie Android di ultima generazione. Il concept artist ha immaginato anche questo nei suoi render e dobbiamo ammettere che il risultato finale ci piace moltissimo.

Il designer ha anche ipotizzato una variante “notchless” del telefono, ma crediamo che sia un po' troppo presto per vedere un iDevice simile. Ad ogni modo, l'immagine emersa è così realistica da sembrare veritiera.

Ad oggi la tecnologia per una selfiecam in-display è troppo immatura, come abbiamo potuto constatare da ZTE, Xiaomi e Samsung. Potrebbero volerci ancora diversi anni prima di vedere un telefono della mela così “futuristico”.

Voi cosa ne pensate? Ancora una volta grazie a @angelolibero_designs per averci mandato i suoi render!