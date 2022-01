iPhone 15 Pro: avrà una lente periscopica con zoom ottico 10X

Secondo l'analista Jeff Pu, almeno un modello della line-up iPhone 15 che verrà lanciata nel 2023, sarà dotato di un sistema di telecamere a periscopio, e questo consentirà un maggiore zoom ottico.

iPhone 15: cosa sappiamo al momento?

Con un sistema a periscopio, la luce che entra nel teleobiettivo posto sulla back cover del melafonino verrebbe riflessa da uno specchio angolato verso il sensore di immagine della fotocamera. Il cambio di direzione in cui viaggia la luce consentirebbe ad Apple di adattare un teleobiettivo più lungo all'interno del telefono, consentendo così agli utenti di ingrandire ulteriormente gli oggetti, le persone e i dettagli senza alcuna sfocatura.

I rumor sull'iPhone con una lente periscopica circolano in rete dall'inizio del 2020, con il rispettabile analista Ming-Chi Kuo che è stato il primo a menzionarne la possibilità. Kuo inizialmente aveva affermato che un obiettivo simile sarebbe stato una funzionalità esclusiva dell'iPhone 14 Pro, ma ora sembra che dovremo aspettare fino all'iPhone 15 Pro del prossimo anno.

Esistono già diversi smartphone Android con lenti periscopiche, tra cui il Galaxy S21 Ultra di Samsung e il P40 Pro+ di Huawei. Questi flagship sono dotati di uno zoom ottico fino a 10x e, con l'aggiunta di un obiettivo periscopico, il modello di punta del 2023 potrebbe seguirne l'esempio. Nel frattempo, i modelli di iPhone 13 Pro attualmente sono limitati allo zoom ottico 3x.

Non di meno, abbiamo saputo i gadget del 2023 saranno privi del modulo per la SIM fisica e potrebbe non esserci alcuna porta Lightning per la ricarica. L'ipotesi più accreditata è che Apple scelga di adottare il MagSafe come nuovo standard a bordo dei suoi telefoni.