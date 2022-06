iPhone 14 Pro: nuova conferma per l'Always On Display

Stando a quanto si apprende, sembra che all’interno della prima beta di iOS 16 siano stati trovati degli indizi relativi all’Always On Display di iPhone 14 Pro.

iPhone 14: AOD sempre più vicino, a quanto pare

Durante la WWDC, Apple ha tolto i veli alla nuova versione del software per dispositivi mobili, iOS 16. In molti si aspettavano di conoscere tutte le novità per iPhone e ammettiamo che speravamo di vedere una menzione al famigerato AOD per melafonini. Purtroppo, così non è stato ma ora si apprende che questa non sarà una funzione del software, quanto dei dispositivi stessi. I gadget di fascia alta del 2022 dovrebbero disporre di tale feature, a quanto pare.

Ci sono stati diversi riferimenti ad un famigerato “display sempre attivo” nel codice sorgente della prima beta di iOS 16; a riportarlo ci ha pensato il portale di 9to5Mac. Il firmware next-gen dovrebbe vantare tre nuovi framework che fanno riferimento ad una gestione particolare della retroilluminazione, cosa che è fondamentale negli smartphone che adottano l’AOD. Pare che questa opzioni funzioni con Springboard e con le nuove lock screen personalizzabili. Si apprende che ci potrebbero essere flag celati in iOS 16 che potrebbero esser utilizzati dagli sviluppatori per effettuare i test pre-release.

Se ricordate, l’AOD è arrivato su Apple Watch da diverso tempo ed è stata una funzionalità molto apprezzata. Questa permette di dare un colpo d’occhio rapido alle notifiche e all’orario senza dover sbloccare il telefono di volta in volta.

Solo i pannelli ProMotion di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max saranno in grado di utilizzare questa opzione; potranno scendere fino a 1 Hz e potranno arrivare ad un massimo di 120 Hz. Questo consente di non avere un consumo anomalo di batteria.

Intanto, se state cercando un melafonino top di ultima generazione, vogliamo consigliarvi l’iPhone 13 Pro da 128 GB, in colorazione grafite, a 1119,00€ al posto di 1189,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.