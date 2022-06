iPhone 14: più RAM su tutti i modelli, a quanto pare

Secondo quanto emerge in rete, sembra che la nuova gamma di iPhone 14 disponga di un modulo di RAM da ben 6 GB. Questo è quanto si evince da un rapporto recentemente trapelato.

Sappiamo che la serie di melafonini di punta dovrebbe venir commercializzata nel corso dei prossimi mesi, precisamente in autunno. I rumor su questi device aumentano giorno dopo giorno. Ora leggiamo che i telefoni del 2022 vanteranno un upgrade alla memoria virtuale. La modifica si applicherà a tutti e quattro i modelli in arrivo.

iPhone 14: la RAM salirà a 6 GB

Stando a quanto afferma un rapporto di TrendForce, si scopre che tutti gli iPhone 14 avranno un minimo di 6 GB di RAM; non solo i Pro, dunque. Cambierà la tecnologia: il Pro e il Pro Max useranno RAM LPDDR5, gli altri due modelli invece, RAM LPDDR4X. Un bel salto in avanti rispetto agli iPhone 13 dello scorso anno che, tuttavia, risultano ancora oggi performanti come non mai. A tal proposito, vi suggeriamo l’acquisto del modello base da 256 GB a soli 909,69€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Se pensate che i modelli top di iPhone 13 Pro hanno 4 GB, non è difficile immaginare quanto saranno potenti i nuovi con 6 GB- Segnaliamo che anche l’analista e insider di Apple Ming-Chi Kuo aveva predetto uno scenario simile.

Secondo un nuovo report, ipotizziamo che le iterazioni Pro partiranno da uno storage minimo di 256 GB, un bel passo in avanti rispetto ai 128 GB del 2021. Aspettiamoci però, anche un aumento del costo di partenza per questi device. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, in quanto si tratta di rumor non ancora confermati.

Il leak più gettonato invece, riguarda la presenza del notch: pare che non vedremo più la tacca sui pannelli anteriori dei nuovi modelli; al suo posto, un foro e una pillola per la selfiecam e i sensori.

