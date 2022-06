Apple rilascia iOS 16 Beta 2 agli sviluppatori: ecco cosa cambia

Stando a quanto si apprende, sembra che Apple abbia appena rilasciato la seconda beta di iOS e iPadOS 16 agli sviluppatori; presto dovrebbe essere scaricabile anche dagli utenti beta pubblici.

Se facciamo il punto della situazione, scopriamo che, dopo due settimane dal debutto della prima, la compagnia di Cupertino ha lanciato la nuova iterazione del software per melafonini e tablet. Come sempre, questi firmware arrivano ogni due settimane così da far provare, ai programmatori e sviluppatori associati, le funzionalità in anteprima del sistema operativo e scoprire quindi gli eventuali bug e/o problemi.

iOS e iPadOS 16: cosa cambia?

Craig Federighi, capo del reparto ingegneristico di Apple, ha presentato la sedicesima versione di iOS durante la WWDC di giugno poche settimane fa e si è scoperto che questa versione è ricca di cambiamenti degni di nota per gli iPhone e gli iPad. Sui telefoni possiamo vedere, come elemento cardine, la nuova lock screen personalizzabile, su iPad invece, (solo su quelli con M1), la presenza del multitasking di alto livello chiamato “Stage Manager“.

Gli interessati potranno scaricare dal sito Apple Developer Center il s.o. disponibile o, eventualmente, mediante OTA. Certo, ci potrebbero essere dei bug: siate coscienti di ciò prima di installare il tutto sul vostro iPhone principale.

Ad oggi no nsi segnalano cambiamenti importanti con questa beta, ma al momento siamo solo all’inizio; ricordiamo che iOS 16 ha introdotto la nuova lock screen avente un livello di personalizzazione mai visto prima, con widget al seguito. Ci sono tante schermate che si possono inserire, un po’ come avviene sui quadranti di watchOS.

C’è una nuova modalità Focus ancora più completa e l’app Messaggi ora permette di modificare i testi inviati con iMessage, supporta SharePlay e FaceTime.

Mail migliora la ricerca degli strumenti e Safari permette di condividere le schede per il lavoro in cooperazione con altri utenti. Infine, iCloud Photo Library permette di condividere più facilmente le foto con i membri della famiglia. Abbiamo una dettatura vocale migliorata, c’è il routing multistop con Maps e perfino Apple Pay Later, per dividere i pagamenti in comode rate direttamente dall’app.



