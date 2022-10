iPhone 14 Pro: il nuovo processore è COSTOSISSIMO

Stando a quanto emerge da un rapporto di Asia Nikkei, sembra che il processore Apple Bionic A16 dell’iPhone 14 Pro costi il doppio del chip inserito in iPhone 13 Pro, il Bionic A15.

Andando nel dettaglio, si è scoperto che il nuovo SoC costa ad Apple ben 110 dollari per unità, praticamente 2,4 volte più costoso riferito, il chip A16 in iPhone 14 Pro costa ad Apple oltre il doppio del chip A15.

iPhone 14 Pro: perché il chip è più costoso di quello vecchio?

Probabilmente – ipotizziamo – il costo del processore di nuova generazione dovrebbe attribuirsi al nodo architettonico a 4 nanometri di TSMC; se ricordate, l’A15 invece, è organizzato con una struttura a 5 nanometri. Le future indiscrezioni suggeriscono che l’A17 sarà invece basato sul nodo a 3 nm di TSMC. Anche il DigiTimes sembra essere dello stesso parere e pare che nei piani della mela ci siano delle soluzioni a 2 nanometri entro il 2025.

Non di meno, dai risultati dei benchmark di Geekbench5 scopriamo che l’A16 è in grado di offrire performance multi-core che sono superiori del 15-17% rispetto al passato. iPhone 14 con A15 invefe, ha una GPU a cinque core leggermente più lenta.

Adesso apprendiamo anche che, insieme alla società di ricerca nipponica Fomalhaut Techno Solutions, il portale di Asia Nikkei ha scoperto che i costi di produzione legati al nuovo processore sono aumentati del 20% rispetto alla generazione del 2021.

Giusto per concludere, sapevate che iPhone 14 Plus è disponibile da oggi in tutto il mondo? Si tratta di un flagship potentissimo e con un'autonomia da fuoriclasse.

