iPhone 14 Pro: gli utenti potranno personalizzare il notch?

Grazie ad un video appena emerso sul web, scopriamo che gli utenti saranno in grado di personalizzare a proprio piacimento il notch di iPhone 14 Pro. Praticamente, i render relativi al foro e alla pillola e quelli recenti che mostravano un unico ritaglio rettangolare… erano entrambi corretti. Possibile? Così pare…

Il video è diventato immediatamente virale in pochissimo tempo. Con un’impostazione attivabile dal menù di iPhone infatti, si potrà modificare la forma del notch a seconda delle proprie esigenze. Simpatico esercizio di stile, ma onestamente – sarà un parere mio – non credo che Apple faccia mai una cosa simile. Dai… non è proprio “da Apple”.

iPhone 14 Pro: il mistero del notch

Come ricordiamo, i modelli Pro e Pro Max della linea iPhone 14 dovrebbero avere un nuovo elemento al posto della tacca (notch); c’è chi dice che ci sarà un foro e una pillola, chi un ritaglio con angoli arrotondati. All’interno di questi elementi ci saranno gli stessi sensori che conosciamo bene: sistema di camere True Depth, selfiecam, sensore di prossimità e non solo.

Abbiamo appreso che Apple vuole unire i due elementi in uno, disattivando i pixel tra loro per creare un unico grande “mini notch”. Sarà vero? Oramai la confusione regna sovrana.

Dal video notiamo proprio la “fusione” dei rumors e ci fa pensare che la compagnia voglia adottare sia il foro+pillola che il rettangolino stondato. Bello, per carità, “ma non creto”, come direbbe qualcuno. Da un video pubblico su Weibo si può vedere chiaramente questo fenomeno. Noi alleghiamo giusto uno screenshot per completezza. Non sappiamo neppure se il video sia autentico; l’autenticità della fonte è alquanto discutibile.

Secondo voi Apple consentirà una tacca personalizzabile? Fatecelo sapere. Intanto, se volete fare un buon affare, iPhone 13 Mini si trova in super sconto a 790,00€ con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.