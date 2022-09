iPhone 14 Pro: ecco quanto è veloce la RAM interna

Stando a quanto apprendiamo in queste ore, scopriamo che il nuovo iPhone 14 Pro dispone di ben 6 GB di memoria LPDDR5. Come tutti oramai saprete, tutti i device della gamma 2022 di Apple presentano 6 GB di RAM; questo fa sì che le performance generali dei prodotti siano eccezionali e che siano tutti più veloci dei melafonini dell’anno scorso.

Da un teardown trapelato sul web, adesso scopriamo che il nuovo iPhone 14 Pro presenta il modem X65 di Qualcomm, che serve per garantire performance sul 5G elevatissime con un consumo energetico ridottissimo.

iPhone 14 Pro: i dettagli della RAM

Dal teardown poi, scopriamo che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max dispongono della nuova RAM LPDDR5. Questa è una versione molto più veloce della precedente LPDDR4X che abbiamo visto negli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Curiosamente i modelli vanilla di quest’anno hanno 6 GB di RAM, come le le versioni top.

Di contro, iPhone 14 e 14 Plus, hanno le vecchie memorie LPDDR4X, oltre al processore Apple Bionic A15 con un core attivo in più. Al contrario, l’A16 promette di offrire il 50% di larghezza di banda della memoria in più, ma le prestazioni non sono poi così rivoluzionarie rispetto a quelle dell’A15, tanto che in fase di presentazione l’azienda ha paragonato il nuovo chip all’A13 di parecchi anni fa.

Ad ogni modo, iPhone 14 Pro‌ e 14 Pro‌ Max presentano il “chip più veloce mai visto su uno smartphone” e sono telefoni incredibili, con Always On Display, schermo LTPO di nuova gnerazione, main camera da 48 Mpx che effettua il pixel binning, action mode, cinema mode in 4K, dynamic island al posto del notch e molto altro ancora. Le lenti sporgono più del previsto ma sono armoniche all’interno della back cover.

Se ne volete uno, questo è il link, ma vi dobbiamo ribadire che c’è da attendere. Sembra che la domanda di questi device sia stata più alta del previsto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 Pro : tutti i prezzi

Chi è interessato alla miglior offerta attuale per un Apple iPhone 14 Pro può accedere ad un prezzo pari a 20,00€: è Ebay ad offrire in questi giorni la miglior opzione d'acquisto.

Tutte le offerte disponibili oggigiorno, raccolte in una pratica tabella di confronto.