iPhone 14 Pro è più veloce di iPhone 13 Pro: ecco la prova

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo processore Apple Bionic A16 contenuto in iPhone 14 Pro sia il 17% più veloce del precedente chip. Questo è quanto si osserva in un nuovo benchmark appena trapelato sul web.

Di fatto, dai primi test scopriamo che il SoC dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, in realtà, suggerisce solo un piccolo upgrade alle prestazioni ma non rivoluziona l’esperienza d’uso finale. Da uno score caricato oggi su Geekbench veniamo a conoscenza del fatto che l’aumento potrebbe essere più significativo del previsto. Nulla di eclatante, parliamoci chiaro, però sempre molto utile.

iPhone 14 Pro: cosa sappiamo del processore?

Il processore A16 visto nella gamma Pro di iPhone 14 ha ottenuto uno score di 1887 punti, con un upgrade del 10,5% rispetto allo scorso anno (1707 punti con l’A15). Sul versante multi core invece, il chip promette grandi boost prestazionali. L’A16 ha uno score di 5455, aumentando così del 17,1% rispetto ai 4659 punti dello scorso anno, la potenza bruta e la velocità del device stesso.

Da questo risultato capiamo bene che l’A16 fornisce giusto un piccolo aumento di potenza ai terminali della mela; è realizzato, come l’A15, con un nodo architettonico a 4 nanometri e la potenza è in linea con le aspettative. Ad ogni modo, non prendete per oro colato queste informazioni; il telefono potrebbe essere stato sottoposto ad una serie di bechmark e potremmo non conoscere tutti i dati reali.

Come tutti sappiamo, l’A16 è un’esclusiva delle iterazioni di punta della gamma del 2022. iPhone 14 e iPhone 14 Plus presentano il medesimo processore dello scorso anno, ma la GPU è stata portata a 5 core; su iPhone 13 Pro, ancora oggi un affare, a nostro avviso, si trova a 4 core. Si sentirà la differenza? Siamo sicuri di no e se siete indecisi fra iPhone 13 o iPhone 13 Pro e iPhone 14 (base), non pensateci due volte: molto meglio il “vecchio” device.

iPhone 13 da 256 GB infatti, si porta a casa con soli 929,00€ con spedizione gratuita da Amazon contro gli oltre 1000€ richiesti per il nuovo modello in versione da 128 GB. Non c’è storia.

