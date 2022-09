iPhone 14 Pro: ecco le incredibili potenzialità fotografiche

Pochissimi giorni fa Apple ha annunciato i nuovi iPhone 14. Sono dispositivi eccellenti e la linea è composta da quattro modelli.il primo, quello da 6,1“, presenta caratteristiche poco intriganti e onestamente, non ci sentiamo di consigliarlo a tutti. D’altro canto però, il plus da 6,7“ ha dalla sua, un’autonomia spaziale: parliamo di oltre un giorno e mezzo con una singola carica. Scusate se è poco. I modelli Pro invece sono spettacolari perché hanno un comparto fotografico mai visto prima su un device della mela e presentano anche una nuova fotocamera principale da 48 megapixel. Adesso parleremo di alcune funzionalità esclusive di questi ultimi smartphone.

iPhone 14 Pro: quali sono le novità sul comparto fotografico?

Come detto, 48 mpx ma non vi farà rinunciare ai 12. Com’è possibile ciò? Semplice: grazie al binning dei pixel, una tecnologia che consente di unire 4 pixel in uno solo, si può ottenere un’impostazione che vi permetterà di scattare con 12 Mpx a maggior qualità o girare video con una nitidezza assoluta. A tal proposito, citiamo il ProRES e il ProRAW, chicche non da poco pensate per i professionisti dell’imaging.

La main camera passa da 26 a 24 mm e permette di avere quindi una ripresa ancora più grandangolare senza distorsione. Anche lo sfocato migliora che diventa più morbido e sinuoso. Il merito va all’apertura che diventa più ampia.

L’action mode è una innovativa modalità che vi permetterà di girare video come se aveste un gimbal incorporato del telefono. Consente la registrazione con vari frame rate a seconda della risoluzione che, attenzione, arriva ad un massimo di 2.8K. Se usate l’action mode non potrete usare la Cinematic Mode, purtroppo.

Questa poi, permette di usufruire della registrazione in 4K con più lenti e ora, con la Portrait Mode potrete scattare ritratti con differenti lenti e/o lunghezze focali. Non mancano le solite chicche software come il time-lapse, lo slowmotion, la modalità Panorama e non solo.

Se siete dei content creator o ci lavorate con il device, non pensate al prezzo: è un investimento che vi consigliamo di fare. Se è il vostro “mezzo di lavoro”, pensate alle possibilità creative che vi permetterà di fare. Certo, 1339,00€ per la versione Pro da 6,1″, ma guardatelo in prospettiva.

