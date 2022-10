iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: arriva la versione con Rolex incorporato

In queste ore apprendiamo che il nuovo iPhone 14 Pro e il fratellone Pro Max sono stati rivistati dal noto brand di lusso Caviar. L’azienda ha rlasciato un’edizione limitata dei melafonini di ultima generazione della mela che posseggono un orologio Rolex sulla scocca della back cover.

Facciamo il punto: Caviar, un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni, ha appena svelato la serie Grand Complications con i nuovi iPhone 14 Pro personalizzati a dovere. Stavolta, ha inserito un orologio Cosmograph Daytona Rolex proprio sulla scocca del modello Pro Max. Certo, chic o kitsch, a voi la scelta. È in edizione super limitata e ha come target gli appassionati di corse automobilistiche.

iPhone 14 Pro by Caviar: oltre 100.000€ di smartphone

State calmi, non ne potrete comprare uno. Oltre ad esser super costoso, è super esclusivo. Ci sono solo tre unità della versione Max del nuovo gadget di Apple con all’interno un Rolex al seguito. Il cronografo è presente però in ogni telefono. Ha un quadrante da 40 mm, realizzato in oro giallo e con 8 diamanti al seguito. Non manca un corpo della custodia in titanio e rivestimento in PVD nero. Ci sono diversi elementi ripresi direttamente dal panello di controllo delle Daytona degli anni ’90.

Ci sono solo due modelli fra cui scegliere: Daytona e keleton Booster. Bisogna dire che entrambi gli stili dovrebbero stuzzicare il cuore e i ricordi degli appassionti di Dattona 500. Pensate che il trachimetro decorativo e i pulsanti sono in oro giallo a 18 carati.

In ultima analisi, la Keleton Booster presenta una griglia nera e le viti in lega di titanio. Ci sono 128 GB di storage interni. Il prezzo? 133.670$, mentre il Pro Max con 1 TB di spazio costa 134.250$. Arriveranno in tutto il mondo ma in pochissime unità. Sono gadget da collezione.

Ad ogni modo, se non avete grandi esigenze e non volete accendere un mutuo per comprare il nuovissimo melafonino personalizzato da Caviar, c’è il buon caro iPhone 14 a 999,00€ su Amazon che, rapportato ai prezzi che abbiamo letto sopra, sembra quasi “regalato”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.